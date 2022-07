Repubblica - Dybala si è stufato, salta l'ipotesi Inter! Salgono le quotazioni della Roma

Calciomercato Serie A, oggi La Repubblica fa il punto della situazione sul futuro di Paulo Dybala, l'attaccante argentino ex juventus e attualmente svincolato, per il quale si è registrato anche l'interesse del Napoli.

Niente Inter per Dybala

Dopo essersi immaginato nerazzurro per mesi, Dybala si è stancato di aspettare l’Inter. Nessuno ha messo in discussione direttamente l’accordo da sei milioni di euro a stagione. Di fatto Sanchez, Correa e Dzeko, con la loro presenza contemporanea alla Pinetina, stanno creando un ostacolo all’arrivo della Joya a Milano.

Una verità ribadita anche ieri da Marotta e Inzaghi: "Dybala rimarrebbe la prima scelta - ha spiegato l’ad - nel caso uno degli attaccanti dovesse partire. Siamo a posto nel reparto offensivo. Resta il rispetto per un giocatore a cui mi lega un particolare affetto".

L’allenatore ha ripetuto la filastrocca, aggiungendo all’ultima strofa che "la quinta punta dev’essere un giovane, che sa di avere 4 giocatori davanti nelle gerarchie". E Dzeko, almeno a parole, non si tocca: "Edin è importantissimo per noi. Sarà un valore aggiunto".

Ecco perché adesso riprende piede l'ipotesi AS Roma per Dybala. Il Napoli resta alla finestra: per ora gli azzurri sono disposti a sforare il monte-ingaggi solo per Koulibaly.