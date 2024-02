Repubblica - Demme in uscita da due anni, pesa il suo ingaggio: è addio anticipato al Napoli

Ultime notizie Napoli - Anche Diego Demme è ai margini, oltre a Piotr Zielinski. Ne parla l'edizione odiena di Repubblica:

"Diego Demme, invece, non ne avrà più fino a giugno di minutaggio. La società non lo ha inserito nella lista dei 25 del campionato. Praticamente ha smesso di essere a disposizione di Walter Mazzarri, che lo ha elogiato per la professionalità mostrata all’Olimpico. Demme di fatto è uscito dai radar da almeno due anni. Non si è mai trovato un accordo per la sua cessione: lo ha frenato un ingaggio alto (circa 2 milioni di euro) e quindi si è congedato dal pubblico azzurro a fine gennaio. Avrebbe voluto un epilogo diverso il 32enne ex capitano del Lipsia arrivato in azzurro nel 2020 col papà Vincenzo che lo ha chiamato Diego proprio in onore di Maradona. Ma certe favole calcistiche sono così. Non hanno il lieto fine".