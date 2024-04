Repubblica - Conte, sfuma l'ipotesi Milan: può aprire un ciclo a Napoli, pressing di De Laurentiis!

Ultime notizie SSC Napoli - Col futuro di Pioli ormai segnato e l'addio a fine stagione, Napoli e Milan sono le due squadre che iniziano a muovere passi verso il nuovo allenatore. L'incastro fra le due squadre porta i nomi di Pioli e Antonio Conte. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Antonio Conte resta in corsa, anche se il progetto di mercato è distante dalle richieste dell’ex Tottenham, determinato a tornare in panchina per vincere trofei importanti nell’immediato, con calciatori forti e pronti al grande salto fin da subito. Il Milan, al contrario, vuole rimanere competitivo ma senza cedere a spese folli, anzi ha scelto un progetto impostato su giovani di qualità e vuole un allenatore che abbia dimostrato di saperne valorizzare il talento. Per questo la candidatura di Conte, forse il preferito per i tifosi, va perdendo concretezza. Sull’ex ct azzurro resta forte invece il pressing di De Laurentiis, che vuole aprire un ciclo con lui a Napoli".

Antonio Conte

Per questo gli allenatori che valuta il Milan sono Julen Lopetegui, Marc Van Bommel e altre piste come Roberto De Zerbi, "che al Milan è cresciuto da giocatore nel vivaio e sa come lavorare sui giovani. Xavi del Barcellona è un altro profilo apprezzato: lo spagnolo aveva già annunciato l’addio al termine della stagione, ma a sorpresa potrebbe anche restare".