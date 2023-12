Repubblica - Contatti avanzati per due acquisti, De Laurentiis rimedia col mercato di gennaio: i nomi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica Napoli torna a parlare delle strategie di De Laurentiis verso gennaio, che "dopo aver sostituito molto male Spalletti — si sta attivando con sei mesi di ritardo sul mercato: preparando per gennaio le operazioni che avrebbe dovuto fare nello scorso mese di luglio".

Questi gli obiettivi più vicini, con i nomi di Samardzic e Faraoni:

"Elmas è già a Lipsia, Zanoli sta per finire in prestito al Genova, con Zielinski verrà fatto un tentativo in extremis di riaprire la trattativa per il rinnovo. i sostituiti dovranno arrivare subito, tenendo conto che Anguissa e Osimhen mancheranno almeno un mese per la Coppa d’Africa. I contatti più avanzati sono per Faraoni e Samardzic, due nomi che erano già stati molto caldi in estate e stanno tornando di attualità. Più difficile la caccia a un nuovo difensore centrale (piace il ceco dello Sparta Praga Martin Vitik), con il vuoto lasciato da Kim che non è stato ancora mai davvero colmato. La certezza però è un’altra: anche per il presidente non sarà eterno il credito con i tifosi per lo scudetto vinto".