Repubblica - Boga, partito l'assalto del Napoli: pronti 20mln più Younes! Il Sassuolo ne chiede 40

Calciomercato Napoli - Il club azzurro lavora per assicurarsi i diamanti per il reparto offensivo del futuro, e dopo il colpo Victor Osimhen in cassaforte, Gattuso ha individuato il prossimo nome per cui farebbe di tutto. Si tratta di Jeremie Boga, certamente la rivelazione di questo campionato di Serie A. Non sarà al San Paolo questa sera per infortunio, ma il Napoli e Giuntoli lo conoscono a memoria e al Sassuolo ha fatto la differenza con 11 gol in campionato.

Calcio mercato Napoli, assalto a Boga: 20 mln più Younes

De laurentiis è sicuro, è il profilo giusto: Jeremie Boga è nel mirino del Napoli e faranno di tutto per accaparrarsi questo gioiello. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

È l’identikit giusto per il presidente De Laurentiis che vuole assicurarsi un altro gioiello per la collezione Napoli. La trattativa non è facile. Il Sassuolo è bottega cara e si priva dei suoi campioni soltanto a un prezzo molto alto. Il club neroverde, a dire il vero, vorrebbe trattenere Boga ancora per un’altra stagione, ma il diretto interessato è stato chiaro: è intenzionato a cambiare aria per mettersi in evidenza su un palcoscenico più importante. Il Napoli, dunque, è pronto a presentare un’offerta e magari aspetterà qualche cessione eccellente per avere maggiore forza nella trattativa col Sassuolo. La valutazione di 40 milioni di euro potrebbe essere " abbattuta" inserendo una contropartita di valore. Il Napoli ha pensato ad Amin Younes: l’attaccante tedesco cerca continuità e Sassuolo è la piazza giusta. Lui più una ventina di milioni: è questa la valutazione ideale per regalare a Gattuso un rinforzo di assoluto livello per il tridente offensivo. Boga si è esaltato sulla fascia sinistra, ma secondo l’allenatore azzurro può essere decisivo pure a destra, in modo da raccogliere l’eredità di Callejon".