Repubblica - Ancelotti non ha perso le speranze su James! Guerra di nervi col Real, De Laurentiis può spuntarla: la situazione

Calciomercato Napoli - Tutto il Napoli, calciatori compresi, condividono la necessità di acquistare altri campioni per provare a infastidire la Juventus, protagonista di un altro mercato fatto di stelle. Lo stesso Mertens ha ribadito il concetto espresso lunedì sera nell’incontro con i tifosi, ai microfoni di Sky nella giornata di ieri:

"Ho visto giocatori andare via e tanti altri ne sono arrivati in questi 6 anni, abbiamo fatto un gran cammino. Ma se guardo la Juve hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey, Buffon...sono molto forti. Le altre squadre anche stanno comprando tanti giocatori, noi dobbiamo mettercela tutta e poi si vedrà. La Juve si è rinforzata ancora di più, noi dovremmo prendere un altro attaccante".

"E Carlo Ancelotti non ha perso ancora le speranze di poter contare su James Rodriguez", rivela l'edizione odierna di Repubblica:

"Le parole di De Laurentiis fanno parte di una strategia ben precisa: è in atto una vera e propria guerra di nervi con il Real Madrid. La posizione del Napoli resta ferma: concluderà l’operazione soltanto in prestito senza pagare i 42 milioni richiesti dagli spagnoli. L’Atletico Madrid è in agguato ma non ha ancora piazzato l’affondo decisivo, quindi De Laurentiis potrebbe anche spuntarla. James aspetta in Colombia: proseguirà le vacanze di qualche giorno in attesa di conoscere la sua destinazione".