Repubblica - Affare Pépé, richieste alte dell'agente: 5 milioni netti all'anno, stessa cifra per le commissioni

L'incontro con gli agenti di Pépé hanno rialzato le percentuali in casa Napoli. Atterrati ieri a Dimaro alle ore 14.30 circa, hanno raggiunto il Rosatti per poi lasciarlo alle 18. Un colloquio di tre ore per cercare di chiudere la trattativa. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

La concorrenza è forte e sta ovviamente cercando di approfittarne l’agente del giocatore, Samir Khiat, che al suo arrivo a Dimaro ha infatti subito alzato la posta con una serie di richieste molto onerose: 5 milioni di netti d’ingaggio a stagione per Pépé, che dovrebbe firmare un contratto quinquennale, più altri 5 di una tantum proprio per i procuratori, prendere o lasciare. A conti fatti abbondantemente un affare da tripla cifra, dunque: giocoforza la società azzurra si è presa una pausa di riflessione.