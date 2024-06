Relevo - Offerta da 50 milioni per Omorodion: la risposta dell'Atletico Madrid

Calciomercato Napoli - Ultimissime sulla scelta dell'Atletico Madrid sul futuro di Samu Omorodion, questo quanto spiegato da Matteo Moretto di Relevo:

"Tema Samu Omorodion. Le informazioni che ho sono che l'attaccante spagnolo ha un grande desiderio: riuscire all'Atletico Madrid . E ad oggi l'Atletico ha detto no a qualsiasi consultazione e/o offerta. Nelle conversazioni tra Atletico e Chelsea su Gallagher si è parlato anche di Samu. Il Chelsea ha fatto non una, ma tre offerte, sfiorando anche i 50 milioni bonus compresi , ma la risposta del club biancorosso è sempre stata no. "Samu resta." E Samu Omorodion vuole restare. Personalmente penso che Simeone voglia averlo e vederlo durante il precampionato per poi parlargli e spiegargli il piano tecnico ideale attorno a lui. Ma a meno che le offerte fuori mercato non si avvicinino alla sua clausola, penso che Samu rimarrà".