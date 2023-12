Calciomercato Napoli¬†-¬†‚ÄúLazar Samardzic apre al trasferimento al Napoli. Ad oggi la soluzione Napoli √® l‚Äôunica reale e concreta per il centrocampista serbo, che negli ultimi colloqui ha dato il suo ok qualora i due club dovessero trovare un accordo totale. Samardzic si vede lontano da Udine, il rapporto con Cioffi non √® buono‚ÄĚ, √® quanto rivela Matteo Moretto di Relevo su Twitter.