Record, Martins a CN24: "Pedro Goncalves al Napoli? Ecco quanto lo valuta lo Sporting per cederlo"

Calciomercato Napoli - Il giornalista di Record Nuno Martins è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Pedro Goncalves dello Sporting Lisbona? Nasce nelle giovanili di una formazione minore, il Chaves, poi passa al Braga e da lì Valencia e Wolverhampton, prima di fare Famalicao ed infine Sporting da quattro anno: è un calciatore completo, offensivamente può fare il trequartista e l’esterno, capace di servire assist e far gol. Anche quest’anno ha fatto bene, con 18 gol e 17 assist in tutte le competizioni.

Quanto lo valuta lo Sporting? Lui ha una clausola rescissoria fissata a 80 milioni di euro, Pedro è reputato come un giocatore importantissimo e quindi il club chiede soltanto la clausola rescissoria, o al massimo 70 milioni di euro.

Gyokeres e Pedro Goncalves venduti nella stessa sessione di mercato? Sarebbe un dramma per lo Sporting (ride, ndr). Nel calcio tutto è possibile, ma al tempo stesso la logica porta a pensare che Ruben Amorim non perderà entrambi. Io penso che sia più facile che possa partire Pedro e non Gyokeres.

Pedro Goncalves dove vorrebbe giocare in Europa? Pedro è sicuramente un giocatore importante, più di una squadra lo vorrebbe e lui ha già giocato in Premier League al Wolverhampton”