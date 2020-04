Real Madrid, Jovic chiamato a testimoniare in Procura dopo aver violato la quarantena

Luka Jovic sarà chiamato a testimoniare davanti alla Procura di Belgrado, come riporta Pink TV, già nei prossimi giorni. L'attaccante del Real Madrid deve rispondere della quarantena violata il mese scorso. La trasgressione rischia di costare molto caro a Jovic e si va da una sanzione pecuniaria a partire da 1.275 euro fino ai tre anni di detenzione. Tra le ipotesi anche i domiciliari. Jovic, dopo lo stato d'allarme in Spagna era volato in Serbia ed è stato fermato dalle autorità mentre si trovava fuori casa. Il giocatore ha confessato di essere uscito per andare al supermercato e di non essere consapevole delle restrizioni attuate in Serbia.