Real Madrid, Casemiro: "James Rodriguez? Se dovesse restare sarebbe il benvenuto, ma non dipende da me"

Casemiro, centrocampista del Real madrid, ha parlato del futuro di james Rodriguez al termine di Brasile-venezuela: "Sarebbe molto importante per noi se tornasse e restasse al Real Madrid. Ha già dimostrato a tutto il mondo di essere un grandissimo giocatore. Provo grande affetto per lui, sia come giocatore che come persona. Sicuramente se dovesse tornare al Real sarebbe il benvenuto, per tutte le sue qualità. Però non dipende da me, bisogna parlare con il presidente, l’allenatore e con James. Merita a pieno di essere a questi livelli”.