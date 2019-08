Dal Portogallo - Il Real Madrid si inserisce nella corsa per Bruno Fernandes, pronta l'offerta! Si libera James?

Mercato Napoli - Il Real Madrid è scatenato. La dirigenza dei blancos, infatti, sono a caccia di ulteriori rinforzi da regalare a Zinedine Zidane dopo i vari Hazard, Jovic, Mendy etc ed ora gli spagnoli hanno tutte le intenzioni di mettere a segno un grande colpo a centrocampo. A tal proposito, in cima alla lista dei desideri del tecnico francese c'è Paul Pogba, per il quale però manca l'accordo con il Manchester United. Il mercato in Inghilterra, però, chiude l'8 agosto e difficilmente i Red Devils se ne priveranno quando non avranno più la possibilità di sostituirlo. Per questo motivo i galacticos sono alla ricerca di alternative. Nella giornata di ieri si è parlato di Van de Beek mentre oggi dal Portogallo spunta una vecchia conoscenza del calcio italiano: Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona.

Bruno Fernandes Real Madrid

L'ex Udinese e Sampdoria, infatti, è da tempo nel mirino del Tottenham e proprio dello United ma, secondo quanto riportato dall'autorevole quotidiano lusitano "Record", proprio il Real potrebbe presentare nelle prossime ore un'offerta allo Sporting (che valuta il ragazzo 70 milioni) per assicurarsene le prestazioni, approfittando dell'ottimo rapporto che c'è tra le merengues e Jorge Mendes, agente del ragazzo. Il portoghese è, così come Van de Beek, un trequartista e, di conseguenza, un suo arrivo alla corte di Zidane potrebbe spalancare le porte alla cessione di James Rodriguez, che continua ad essere nel mirino del Napoli.