RAI - West Ham-Zielinski, troppo bassa la prima offerta. Smentita la voce Man UTD-Fabian, le ultime su Barak

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di RAI 2 durante la Domenica Sportiva Estate del mercato del Napoli:

"Trattativa ufficiale per Zielinski con il West Ham. Si è mosso direttamente il tecnico Moyes. Il Napoli vuole 50 mln, il West Ham offre 35. Arrivano smentite sull'interesse del Manchester United per Fabian Ruiz. Si lavora su Barak e Nandez, oltre che per Neto e Kepa. Solbakken firmerà col Napoli ma arriverà a gennaio dopo l'infortunio. Deulofeu, se gli azzurri non vendono un esterno, più Ounas che Politano, non hanno i soldi per prenderlo".