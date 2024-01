Rai, Venerato: "Superato il Bayern, Napoli vicino all'affare Popovic: soddisfatte le richieste degli agenti"

Il giornalista Rai esperto di calciomercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla trattativa che portrebbe l'attaccante serbo Popovic al Napoli:

Conferme arabe su quanto emerso in Germania. Il Napoli ha superato il Bayern Monaco nella corsa a Popovic. Napoli vicino alle cifre chieste dagli agenti per le commissioni. Alte secondo i bavaresi. Non appena sarà definito tutto, il Frosinone potrà tesserare la punta. Il Napoli non ha slot. Ma Popovic è ormai a un passo. Vicinissimo secondo autorevoli fonti arabe.