Kiss Kiss Napoli - Sfuma il sogno Allegri per ADL, torna alla Juventus! Ha detto 'no' a Napoli e Inter. Spalletti il nuovo allenatore dei partenopei

Calciomercato Napoli - Max Allegri alla Juventus, ormai ci siamo! Affare in dirittura d'arrivo. Arriva la conferma da Ciro Venerato, giornalista Rai, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: le parti sono in contatto per chiudere per il ritorno di Allegri alla Juventus, con Simone Inzaghi più vicino all'Inter per sostituire Conte. Sfuma il sogno di De Laurentiis per portare Allegri a Napoli. Via libera a spalletti nuovo allenatore dei partenopei. Anche Inter al corrente della trattativa. Allegri ha rifiutato Inter e Napoli.