RAI, Venerato: "Rinnovo Callejon: il Napoli offre annuale con opzione, il ragazzo chiede due anni e sensibile aumento! Osimhen? La logica impone una deadline"

Ultime notizie mercato Napoli – Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli meritava assolutamente di vincere, è stata una delle migliori partite del Napoli di Gattuso. L’unica concessione è stato il gol del momentaneo vantaggio del Milan. Ieri la gara è stata assolutamente condizionata da una scarsa vena della direzione arbitrale, e parlo sia dell’arbitro che del VAR. Quello concesso al Milan non è assolutamente rigore: Maksimovic tocca il pallone e toglie il pallone dalla disponibilità di Bonaventura. L’altra topica è stato il mancato rosso a Theo Hernandez. L’arbitraggio è stato assolutamente mediocre e vorrei rivedere anche l’episodio Leao-Elmas.

Capitolo Osimhen: tanti cercano di far gola al ragazzo attraverso i parenti promettendogli isole che non ci sono come stipendi galattici e squadre di Premier League su di lui. I procuratori attuali hanno dato il via libera al Napoli chiedendo una cifra congrua al suo valore. I procuratori hanno un accordo con lui fino al 2021 e per venir meno a questo accordo bisogna pagare una penale da 2-3 milioni. La pazienza del Napoli ha un limite, la logica impone una deadline. Se il giocatore è stato a Napoli e c’è già un accordo con l’entourage, è giusto aspettarsi un tipo di atteggiamento. Se il ragazzo dovesse ancora vacillare, allora la dirigenza valuterebbe anche delle alternative.

Callejon? Il giudizio tecnico di Gattuso è palese, a Barcellona giocherà lui se non ci saranno infortuni. Devono decidere De Laurentiis e Giuntoli ma anche Callejon. Bisogna dimostrare l’amore verso il club e la piazza. Il Napoli molti mesi fa ha proposto a Callejon un contratto di un anno migliorando l’ingaggio ed inserendo una opzione per un ulteriore anno. Il ragazzo chiede invece un biennale a cifre sensibilmente più alte. A centrocampo piace Veretout, mentre il Milan ha un metro di vantaggio per Szoboszlai per la presenza di Rangnick".