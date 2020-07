RAI, Venerato: "Osimhen, sondaggi con Lille ed agente del Liverpool! Jovic il piano B per il Napoli, pista Immobile quasi chiusa"

Ultime notizie mercato Napoli – Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha avuto colloqui telefonici molto garbati con il nuovo agente di Osimhen che ha lasciato tutti di sasso prendendo un po’ di tempo. E’ stato scaltro nel dire che doveva approfondire alcuni colloqui con club della Premier che il calciatore privilegiava anche per aspetti di carriera oltre che economici. Un calciatore non cambia agente in un momento così delicato della trattativa. In ogni caso il Liverpool ha fatto più di un sondaggio, sia con il calciatore che con il Lille.

Per Klopp Osimhen sarebbe la prima alternativa ai titolari. Lo United sta avendo colloqui con gli agenti del nigeriano ma non so se ci sono stati contatti con il Lille. Bisogna aspettare una settimana per vedere se questi spifferi inglesi si concretizzeranno oppure no. In ogni caso il Napoli sa di dover ritrattare con il nuovo agente per decidere le cifre. Al momento è tutto aperto anche se trapela molto pessimismo. C’è un’idea di piano B allo stato attuale delle cose e risponde al nome di Luka Jovic, più di Immobile. Quest’ultimo è stato il primo nome fatto da Gattuso alla dirigenza del Napoli ma Lotito o si dice non disposto a trattare o spara cifra troppo alte. Il suo agente, poi, ha avuto dei colloqui con il Newcastle e non c’è gara con gli sceicchi.

Al momento la pista Immobile è quasi chiusa. Guardiola ha messo nella lista della spesa Ferran Torres e Kalidou Koulibaly. La trattativa Osimhen il Napoli l’ha fatta partire a gennaio, raggiungendo prima l’accordo con il Lille che ha poi concesso l’autorizzazione a trattare con il calciatore. Il ragazzo a febbraio non voleva saperne del Napoli, alla fine si è convinto ed ha messo piede a Napoli. E' rimasto favorevolmente impressionato dalla visita ma restava la sua volontà di andare in Premier League”.