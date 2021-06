RAI, Venerato: "Berge o Thorsby più di Basic per il centrocampo del Napoli. Su Insigne-Barcellona..."

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Barcellona sta seriamente pensando a Insigne, ribadisco punto per punto la notizia. Il club blaugrana al momento non può fare l'operazione perché ha un parco attaccanti in esubero, ma se riuscisse a dismettere due tra Coutinho, Dembelé e Braithwaite, sicuramente andrebbe su Insigne. Chi di dovere aspetta il 1° luglio per il bilancio semestrale della società catalana. Per quanto riguarda, invece, Basic, è un profilo che piace ma che arriverà solo nel caso in cui dovesse andar via Fabian Ruiz. Discorso diverso, invece, per l'erede di Bakayoko ed in tal senso i profili più gettonati sono quelli di Berge dello Sheffield United e di Morten Thorsby della Sampdoria".