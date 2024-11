Rai, Venerato: "C'è una grandissima cavolata su Conte che devo smentire!"

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso di Campania Sport:

“É certo che il Milan non ha pensato neanche per un secondo a Conte. Chi voleva Conte al Milan era la piazza e la stampa. La società non ha mai neanche per un secondo pensato a Conte. Fortunatamente neanche la Juve. Alla fine quindi, verso aprile, quando capì che le soluzioni all’estero non potevano concretizzarsi, aveva detto a De Laurentiis che era pronto per firmare per la stagione 2024-2025. Mi sono molto arrabbiato quando ho letto che qualcuno diceva che Conte avrebbe preferito il Milan al Napoli. Questa è una grandissima cavolata!”