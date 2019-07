RAI, Venerato a CN24: "Veretout, deadline del giocatore al Napoli: aspetta altre due settimane"

Le ultimissime calciomercato - Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Veretout prende tempo perché vuole il Napoli, disposto ad aspettare anche due settimane. Il Napoli non appena farà alcune cessioni, Hysaj e Rog, potrebbe muoversi su Veretout. Il calciatore non ha detto sì alla Roma e al Milan. Se il Napoli si defilasse, il giocatore andrebbe al Milan preferito alla Roma. Ad oggi il Napoli è molto presente su Veretout, la valutazione della Fiorentina è sui 25 milioni. I viola preferiscono solo cash, quindi non vogliono contropartite".