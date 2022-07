Rai, Venerato a CN24: "Telefonata del West Ham al Napoli per Zielinski, fissato il prezzo"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli e Zielinski. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: ultime su Zielinski

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Ci sono stati dei sondaggi da parte del West Ham per Zielinski. Il club inglese ha chiamato il Napoli e chiesto informazioni, ma senza iniziare la trattativa. Fissato il prezzo a 50 milioni dal Napoli. Non mi arrivano conferme per Lozano dal West Ham. Il Napoli ha più volte pensato ai possibile sostituti di Zielinski come Nandez e Barak".