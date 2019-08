RAI, Venerato a CN24: "Retroscena di mercato, il Napoli aveva chiesto Jovic al Real Madrid"

Calcio mercato Napoli - Incredibile retroscena rivelato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della Rai, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24 riguardo il calciomercato del Napoli e la ricerca della punta. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

Questo sondaggio da parte del Napoli sarebbe stato fatto quando cirvolavano le voci di una possibile bocciatura tecnica di Zinedine Zidane.

Nei giorni scorsi, però, proprio Luka Jovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale russo Novosti, smenetendo così un addio dai Blancos:

"Zidane crede in me. I media mi fanno sempre ridere. Il pensiero di Zidane non è cambiato - ha proseguito l'attaccante serbo- Sto imparando da lui giorno dopo giorno, sono molto contento".