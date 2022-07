Rai, Venerato a CN24: "Kim sarà del Napoli, Spalletti lo avrà a Castel di Sangro. Ultimi ostacoli da superare"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli e l'arrivo di Kim. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: Kim in arrivo a Castel di Sangro

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Trattativa avviata tra Napoli e Kim, siamo alla fase 4 dell'affare. Superato un altro step. Le firme sui contratti tra Kim e il Napoli però non ci sono ancora, magari arriveranno nelle prossime ore. Oggi ancora non ci sono, domani o dopodomani sono altri giorni che posono cambiare le carte in tavola. C'è grande ottimismo, il Napoli non ha gradito delle presunte parole uscite fuori da agenti sulla chiusura definitiva dell'affare. La trattativa procede, ma vanno chiariti ancora alcuni punti. Siamo arrivati però ad una fase della trattativa che è difficile ipotizzare che salti tutti, Kim sarà un giocatore del Napoli e arriverà anche a Castel di Sangro per Spalletti. Da capire in base a bonus e clausola quanto sarà lungo il contratto del giocatore".