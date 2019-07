RAI, Venerato a CN24: "James-Napoli, ADL ha la garanzia di Mendes. Manca ancora l'accordo con il Real"

Ultimissime mercato Napoli calcio - Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"L'operazione James si farà, ho smesso di nutrire dubbi. Il Real Madrid sa che il calciatore vuole Ancelotti, ora c'è bisogno dell'intesa tra il Napoli e il Real Madrid. Per luglio, spero, si farà ma non ho certezze. Il Napoli non ha trovato l'accordo con il Real Madrid perché c'è da mettersi d'accordo sulla cifra del prestito e del riscatto, soprattutto capire se sarà un prestito con diritto o obbligo. Il Napoli vorrebbe il prestito con diritto, il Real Madrid vorrebbe l'obbligo o a titolo definitivo. Jorge Mendes pare abbia dato una pacca sulla spalla a De Laurentiis, Mendes che sta facendo da mediatore. Non mi risulta che ci sia un accordo tra il Napoli e il Real Madrid, dalla dirigenza mi arriva ottimismo ma l'operazione non è conclusa".