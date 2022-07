Rai, Venerato a CN24: "Il Napoli aveva chiamato Carnevali per Scamacca, non c'è il Bayern su Osimhen"

Ultime notizie di calciomercato sul Napoli. Arriva l'annuncio da Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Napoli: ultime su Osimhen, Petagna e Scamacca

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato sul Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Oggi non ci sono interessamenti del Bayern Monaco per Osimhen, penso che non abbia intenzione di venderlo a prescindere il Napoli. Il possibile arrivo di Broja è come quello di Simeone, legato alla partenza di Petagna e non per sostituire Osimhen. Il Napoli ha chiamato Carnevali per Scamacca tempo fa, il prezzo è stato di 40 milioni e ora chiedono anche di più".