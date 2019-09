RAI, Venerato a CN24: "Entro l'anno i rinnovi di Zielinski, Milik e Maksimovic: ingaggi importanti e clausole rescissorie, le cifre. Apertura del Napoli per Mertens e Callejon!"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli conta entro la fine dell’anno di annunciare i rinnovi di Zielinski, Milik e Maksimovic. Per il primo dovrebbe esserci una clausola rescissoria nel contratto da 120 milioni di euro con un accordo da circa 3 milioni di euro a stagione. Rinnovo in atto anche per Milik con clausola da 130 milioni ed ingaggio da 3.5 milioni di euro. 2.5 milioni annui per Maksimovic con clausola superiore ai 50 milioni di euro attuali ma la cifra non è stata ancora stabilita. Considerando il monte ingaggi rispetto a quello delle altre pretendenti per le posizioni alte di classifica quello del Napoli è un vero miracolo.

Il Napoli ha detto a Mertens e Callejon che è disposto a prolungare i loro contratti per due anni con una premessa: confermare l'attuale stipendio di entrambi. Ora si attende la replica dei giocatori che al momento si stanno guardando attorno. Potrebbero o cercare nuove avventure oppure chiedere un ingaggio più alto ma solo per un anno. Ad oggi non ci sono vertici per il rinnovo di Fabian Ruiz ma il Napoli è soddisfatto del suo rendimento. Per Insigne ci sono colloqui tra il club e Raiola: se ne parla con serenità ma non ci sono appuntamenti in programma. De Laurentiis chiede ad Ancelotti di lottare per lo scudetto, di fare una buona Champions League e di provare a vincere qualcosa. Se per Hysaj arriveranno offerte che faranno contenti tutti allora si vedrà ma è presto ora, vediamo come si evolve questa situazione. Per Allan, invece, il discorso è diverso: ha rinunciato a cifre astronomiche che gli avrebbe dato il PSG ed ora il Napoli deve risarcirlo. A giugno per lui nessuno si è presentato. Il Napoli aveva aperto alla possibilità di cederlo alle cifre di gennaio e per questo aveva bloccato Veretout ma nessuno si è presentato".