RAI - Traorè-Napoli, scarso interesse! Offerta di ADL considerata bassa: le cifre

Calciomercato Napoli. Hirving Lozano è in scadenza nel 2024 con il Napoli ed al momento il rinnovo appare in alto mare. Per questo motivo il club di De Laurentiis sarebbe alla ricerca di un erede del messicano: tra i tanti nomi è spuntato quello di Adama Traorè.

Traorè-Napoli, le ultime

Della situazione Traorè ne ha parlato l'esperto di calciomercato Ciro Venerato ai microfoni di Rainews.

Non sarà Traore' molto probabilmente l'erede di Lozano. Troppo bassa l'offerta o scarso interesse reciproco. Sta di fatto che il Napoli sta valutando altri nomi. Molto probabilmente Traore' e il suo entourage puntano a restare in Premier. Il Napoli avrebbe al massimo proposto 3 milioni netti a stagione. Distante (a quanto ci risulta) dalle idee dell'esterno.