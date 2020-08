RAI - Sarri e Mazzarri nell'orbita della Fiorentina se Iachini dovesse fallire

Ciro Venerato, collega di Rai Sport, ha appena dato un'anticipazione di mercato alla Domenica Sportiva in onda su Rai 2:

"Due ex allenatori azzurri, al momento senza panchina potrebbero contendersi presto un posto in Serie A. Si tratta di Maurizio Sarri che dopo l'esonero dalla Juventus è entrato in orbita Fiorentina e potrebbe prendere il posto di Iachini se l'attuale allenatore viola dovesse fare male nelle prime giornate della prossima stagione. Altro allenatore che piace al presidente Commisso, è Walter Mazzarri".