Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Luperto piace a Crotone e Parma, ma prima del caso Koulibaly non partirà. Ounas non rientra nei piani del Crotone".