Rai, Paganini: "Milik-Icardi strade incrociate, il Napoli ci può provare ancora per l'argentino. Attenzione anche a Bernardeschi, mentre su Mertens..."

Ultime calciomercato Napoli. Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it

"La Juventus ha virato su Arek Milik dopo avere capito di avere poche chances di arrivare a Mauro Icardi. L'argentino potrebbe invece essere un grande obiettivo del Napoli. Giuntoli ha tenuto ancora aperti i rapporti con Wanda Nara. Qualora l'attaccante non andasse alla Juventus potrebbe approdare in Campania. Le strade di Icardi e di Milik si incroceranno. L'anno scorso Wanda Nara aveva raggiunto un accordo con la Juventus, poi saltò tutto. Ora le cose sono cambiate. Io penso che il Napoli possa essere in pole position per Icardi. Cristiano Giuntoli si sta muovendo con grande oculatezza avendo già prenotato Rrahmani e Petagna. Il Napoli cederà i suoi big solo in caso di offerte irrinunciabili. Mertens via? Se andasse via, il Napoli potrebbe piazzare un doppio colpo. Inter e Chelsea hanno rilanciato per il belga offrendogli un ingaggio più alto. Oltre a Icardi, faccio un altro nome: Bernardeschi".