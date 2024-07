RAI - Niente Premier League, Buongiorno vuole il Napoli di Conte: cosa manca per la fumata bianca

Calciomercato SSC Napoli - Come racconta il giornalista Ciro Venerato attraverso il sito TG Rai, ci sono novità per il mercato in entrata degli azzurri:

"Nessun sussulto tutto procede come detto e scritto lunedì pomeriggio. Il Napoli è intenzionato ad ingaggiare Buongiorno, Spinazzola e Hermoso. E su Buongiorno, col Torino, si stanno limando i dettagli (diritti di immagine e possibilità di una clausola dopo un biennio) ma la volontà comune è quella di giocare nel Napoli. E col Toro un accordo di troverà alzando di poco il fisso e con bonus meno difficili da raggiungere. Niente premier League, Buongiorno intende lavorare con Antonio Conte".