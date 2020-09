RAI - Napoli e Roma continuano a trattare per Milik: c'è distanza tra i club, il polacco aspetta il via libera della Juventus

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla “Domenica Sportiva”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sono due i nomi che ballano per l’attacco della Juventus: Dzeko e Suarez. Napoli e Roma continuano a parlarsi per trovare l’accordo per la cessione di Milik: i giallorossi offrono 15+5 mentre il Napoli è sceso a 20+5. Il problema però è Milik che aspetta il via libera dalla Juventus. Appena il calciatore capirà che la Juventus lo ha mollato, allora in tal caso accetterà quasi sicuramente i giallorossi”.