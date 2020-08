Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Meret? Il Napoli non lo darà mai via in prestito e non mi risulta un affondo della Roma. Inoltre se proprio volesse andare via, deve portare un'offerta da 50 milioni anche se il club vuole puntare su di lui".