Rai - Lukaku può vestirsi d'azzurro già nelle prossime ore, accordo vicino: gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli - Il sito del TGR Campania di Rai 3 ha pubblicato un articolo in merito alle mosse di calciomercato SSC Napoli. Ecco quanto scritto dai colleghi della Rai:

"Troppo presto per dare sentenze ma, dopo l’esordio choc a Verona, Antonio Conte e il Napoli saranno subito chiamati a invertire la rotta nel doppio turno casalingo (domenica contro il Bologna e il sabato successivo contro il Parma) che separa gli azzurri dalla sosta di campionato e dalla fine del calciomercato. E’ proprio nei possibili nuovi arrivi che sperano i tifosi e soprattutto l’allenatore. Romelu Lukaku, pupillo di Conte, potrebbe vestirsi d’azzurro già nelle prossime ore, a prescindere dall’addio di Osimhen: con il Chelsea, che ha messo il belga fuori rosa, l’accordo sarebbe vicino. Una punta di peso, considerata anche la prova anonima al Bentegodi di Simeone, Raspadori e Cheddira, serve ora più che mai. Intanto, mentre il club ha ufficializzato la cessione in prestito oneroso (con obbligo di riscatto in caso di salvezza) di Jens Cajuste all’Ipswich Town, ieri David Neres – talentuoso esterno d’attacco brasiliano classe ’97, proveniente dal Benfica - ha svolto le visite mediche a ed è pronto a unirsi agli azzurri. A differenza di Brescianini, che lo aveva preceduto a Villa Stuart pochi giorni prima, salvo poi trasferirsi all’Atalanta con cui ieri ha esordito segnando una doppietta al Lecce".