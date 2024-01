Calciomercato - Possibile colpo Koopmeiners per la Juventus. Non in questa sessione invernale, piuttosto in estate a fine campionato. Come infatti svelato da Ciro Venerato nel corso della Domenica Sportiva, la società bianconera ha un accordo col centrocampista dell’Atalanta cercato con insistenza dal Napoli per un’intera estate con epilogo amaro purtroppo. Bisognerà trovare l’intesa solo con la società bergamasca.