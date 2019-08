RAI - Il Napoli punta su Milik, fissato un contatto con l'agente per trattare il rinnovo

Mercato Napoli - Sono ore frenetiche di mercato in casa Napoli. Gli azzurri, infatti, dopo aver a lungo trattato Mauro Icardi, sembrano ora pronti a virare con decisione su Llorente. La ferma volontà dell'argentino di restare all'Inter o di andare al massimo alla Juventus ha fatto spazientire Aurelio De Laurentiis che ora pare pronto a chiudere per la punta nata a Pamplona. L'arrivo dello spagnolo spingerebbe verso la conferma Arek Milik, di cui a lungo si è parlato in relazione ad un suo possibile addio. Proprio a proposito del bomber polacco si è espresso con parole chiare Ciro Venerato, esperto di mercato di RAI Sport, ai microfoni della Radio Sportiva:

Milik rinnovo