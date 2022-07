RAI - Il Napoli ha offerto 25 milioni per Raspadori: la risposta di Carnevali a ADL

Calciomercato Napoli, offerta per Raspadori del Sassuolo! Tentativo del club partenopeo per l'attaccante italiano classe 2000. C'è stata già un'offerta ufficiale da parte di De Laurentiis.

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG Sport mattina della RAI, svelando i dettagli della trattativa Napoli-Sassuolo per Raspadori.

Raspadori Napoli

Offerta Napoli per Raspadori

Ecco le parole di Ciro Venerato su Giacomo Raspadori e l'offerta del Napoli.

"Arrivano conferme sulla trattativa per Raspadori. Vi racconto il retroscena: pochi giorni fa il presidente De Laurentiis ha contattato l'Amministratore Delegato Carnevali del Sassuolo offrendo 25 milioni per Raspadori. Netta e perentoria la risposta del dirigente nero-verde: "Caro Aurelio, sto già vendendo Scamacca al West Ham, non posso privarmi anche di Raspadori. Non abbiamo necessità di fare cassa"".

Insomma, per Raspadori al Napoli c'è stata l'offerta ma la trattativa non è decollata a causa del parere negativo del Sassuolo, che non è disposto a cederlo dopo essersi privato già di Scamacca.

Anche per questa ragione il Napoli sta puntando forte su Giovanni Simeone.