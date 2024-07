RAI - Hermoso-Napoli, l'entourage smentisce offerte arabe! Si proverà a chiudere in azzurro

Calciomercato Napoli, arrivano ancora novità importanti per quanto riguarda Mario Hermoso. Le riporta Ciro Venerato a RaiNews24.

“L’entourage dello spagnolo Hermoso ci ha smentito con fermezza stamattina richieste arabe per il suo assistito. Confermato l'interesse del Besiktas pronto ad una mega offerta ma il centrale non vorrebbe giocare in Turchia. Il suo obiettivo è un campionato importante. E ad Hermoso piace il Napoli. In questi giorni si cercherà di limare la differenza tra domanda e offerta relativa all' ingaggio. Superate come anticipato ieri le problematiche relative alle commissioni. Pensieri e parole del suo entourage".