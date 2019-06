Rai - Giovedì possibile presentazione di Sarri alla Juve: novità sul modulo, spuntano i primi nomi sul mercato

Oggi è stata la giornata di Maurizio Sarri che è diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Per l'ex Napoli contratto triennale dopo una lunga trattativa per liberarlo dal Chelsea.

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato nel corso de "La Domenica sportiva estate", giovedì potrebbe essere la giornata giusta per la presentazione ufficiale dell'allenatore alla stampa. Intanto spuntano anche i primi nomi di mercato, con Pogba, Chiesa e Marquinhos in cima alla lista. Non è escluso, inoltre, che l'ex Chelsea possa decidere di passare dal 4-3-3 al centrocampo a rombo in base a quelli che saranno gli arrivi.