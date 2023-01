Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti in casa partenopea dagli studi della Rai. Li ha forniti il collega Ciro Venerato intervenuto al TgSport su Rai 2: “Il Leeds non è interessato a Ounahi, una buona notizia per il Napoli che ci fa sapere che per questa sessione si defila. Se ne parlerà a giugno. Nel frattempo arrivano smentite su Brekalo che è vicinissimo alla Fiorentina”.