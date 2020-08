RAI - Demme via se arrivasse una buona offerta, il sostituto sarebbe Veretout. Piace sempre Szoboszlai. Salta l'affare Bonucci-City

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, collega RAI. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“E’ un mercato che procede in maniera elefantiaca per la pandemia e la crisi economica. Le società contano fino a 10 prima di agire. Giuntoli ha fatto capire che è molto più semplice dismettere giocatori di 7/8/10 mln, ma la grande difficoltà è piazzare i pezzi da 90 perché costano troppo. Il Napoli piazzerà prima i giocatori di terza fascia che magari i vari Koulibaly. Se da Allan strappi 30 mln, se da Milik prendi 10 o 20 mln, ma da Koulibaly ne arriverebbero molti ma molti di più. Ieri Enzo Morabito ha anticipato che il City si sta muovendo su Bonucci ed un’altra pista. Quattro giorni fa, nel tardo pomeriggio, Begiristain ha chiamato la Juve e il procuratore di Bonucci per capire la volontà del calciatore. La Juve considera incedibile il giocatore, ma con un prezzo interessante avrebbe potuto considerare la cessione. Il giocatore vuole restare alla Juve visto che c’è il suo amico Pirlo ed ha un sogno di vincere la Champions. La pista Bonucci è saltata. Poi Messi s’è promesso al City con un quadriennale da 50 mln l’anno a patto che il ragazzo si presenti gratis sfruttando quella clausola che il Barcellona non riconosce ed anzi vuole guadagnare dalla cessione di Messi. Questo è determinante in ottica Koulibaly, a quel punto le disponibilità del City si frenerebbero molto. Slittamento dell’inizio della Serie A al 26 settembre? Il 31 agosto si saprà tutto dopo il Consiglio Federale. L’Inter riposerà la prima giornata sicuramente. Anche gli altri club vorrebbero spostare l’inizio del campionato perché il 26 è vicino alla fine del calciomercato. Demme via? Dipende da Veretout perché se il Napoli riuscisse a prendere uno come il francese a quel punto Lobotka farebbe la mezz’ala e la coppia di registi sarebbe Veretout-Demme. Se arrivasse una proposta allettante per Demme lo lascerebbe partire e Lobotka farebbe coppia con Veretout. Il Napoli segue anche delle mezz’ali come Szoboszlai”.