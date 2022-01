Ciro Venerato, giornalista esperto di calciomercato della Rai, al TG Sport ha dichiarato:

"Arrivano solo conferme sul gradimento tecnico del Napoli su Julian Alvarez. Il club azzurro deve reperire per la prossima sessione estiva 25 milioni. Possibili con la cessione di un big. Il club campano ritiene Alvarez il profilo ideale per sostituire Insigne a luglio ma prima vanno reperite le risorse per cercare di superare la folta concorrenza".