Rai - Visite mediche di Gabriel con l'Arsenal, il Napoli può bloccare la cessione! Dead-line con il Lille ancora attiva: le ultime

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"E' tutto vero. Le notizie riportate dai colleghi del Times sono veritiere, ma il Napoli in teoria può ancora bloccare la cessione di Gabriel ai Gunners. Infatti il club di De Laurentiis ha l'accordo con il Lille e la dead line del 5 settembre è ancora attiva. Il Napoli offre al brasiliano 2 milioni più bonus, se l'Arsenal offrirà di più allora il Napoli libererà il Lille e così Gabriel si accaserà in Premier. Il club azzurro deve prima cedere Koulibaly per prendere il difensore classe '97".