RAI, clamoroso Paganini: "La Juve vuole Osimhen o David a gennaio"

Calciomercato Napoli - Osimhen obiettivo della Juventus per gennaio! Clamoroso annuncio bomba dalla Rai con Paganini che svela la decisione del club bianconero che è pronto a fare un investimento importante già a gennaio anche per David.

"Il messaggio di Thiago Motta mi sembra chiaro in Juventus-Napoli Vlahovic o si sveglia oppure in attesa del mercato potrebbe finire in panchina. C’è David del Lille per gennaio ma il vero obiettivo resta Osimhen".

Questa la bomba di calciomercato Napoli lanciata su Twitter da Paganini.