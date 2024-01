Rai - Barak vuole Napoli! ADL e Commisso a Riyad per chiudere: ecco la formula

Calciomercato Napoli, ultime notizie dal TGR Rai con gli aggiornamenti del giornalista Ciro Venerato. Dopo Traorè e Ngonge, De Laurentiis punta a chiudere un altro acquisto a gennaio! Si tratta di Antonin Barak, centrocampista ceco della Fiorentina.

Barak al Napoli

Il Napoli può approfittare della presenza della Fiorentina a Riyad, in Arabia Saudita, e della partita di giovedì sera in Supercoppa, per accelerare le trattative con la società toscana. De Laurentiis potrà trattare a tu per tu con Rocco Commisso, suo amico. "Il giocatore si è già sbilanciato. Barak vuole trasferirsi al Napoli. Va trovato accordo con Fiorentina sull'entità del riscatto. Il Napoli accetta l'obbligo di riscatto legato al piazzamento nella zona Champions".