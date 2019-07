Non solo Icardi, duello Napoli-Juve per Rafael Leao. Gazzetta: Giuntoli deciso a strappare il sì al nuovo Mbappè

Calciomercato Napoli - E' davvero scontro totale tra Juventus e Napoli sul mercato. Non solo Icardi, le due società si starebbero scontrando per Rafael Leao considerato il nuovo Mbappè.

Mercato Juve, sfida col Napoli per il nuovo Mbappè

L'attaccante portoghese classe 1999 è uno dei pezzi pregiati del Lille che lo valuta oggi 30 milioni. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giuntoli si starebbe adoperando per strappare il sì al calciatore e dell'entourage e complicare così i piani del collega Paratici che però sono mesi che sta osservando il ragazzo che quest'anno ha fatto 8 gol in 26 partite in Ligue 1.

Mercato, Rafael Leao del Lille nel mirino di Juve e Napoli

Chi è Rafael Leao

Una vita allo Sporting Lisbona, scalando tutte le categorie fino ad arrivare alla Prima Squadra, per poi esplodere in Francia: è la particolarissima storia di Rafael Leao, attaccante rapidissimo che sta facendo le fortune del Lille dopo essersi liberato a zero dai Leones in estate. E dopo appena otto mesi di Ligue 1, su di lui si sono messe Everton e persino Barcellona, alla ricerca di un sostituto di Luis Suarez per l'attacco. Per arrivare al giocare servirà però un investimento importante, visto il rendimento altissimo avuto in Francia in questi primissimi mesi.

Rafael Leao è cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, dopo aver messo a segno 7 reti in 12 presenze nella formazione B dei portoghesi, ha debuttato in prima squadra il 12 ottobre 2017, nella partita di Coppa di Portogallo vinta per 2-4 contro l’Oleiros, segnando la quarta rete dei Leões. Mette inoltre a registro altre due presenze nel corso della stagione. Ha giocato con tutte le rappresentative nazionali giovanili del Portogallo, esordendo con l’under-21 nel novembre 2017, in occasione della partita di qualificazione all’Europeo 2019 pareggiata 1-1 contro la Romania.