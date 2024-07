Rafa Marin al Napoli, ci siamo! CdM: settimana prossima le visite mediche

Calciomercato Napoli, ultime notizie dal Corriere del Mezzogiorno, che preannuncia l'arrivo alla SSC Napoli di Rafa Marin.

Visite mediche Rafa Marin al Napoli

Il difensore del Real Madrid classe 2002, l'anno scorso in prestito al Napoli, sarà probabilmente il primo acquisto di questa stagione. Secondo quanto riporta oggi il CdM in edicola, Rafa Marin probabilmente ad inizio della settimana prossima farà le visite mediche e si aggregherà per il ritiro di Dimaro.

Potrebbe arrivare anche un altro rinforzo in difesa dopo le partenze di Ostigard e Natan che sono in uscita.