Radio Marte - Raspadori ha detto sì al Napoli: le cifre del contratto

Calciomercato Napoli - Ultime di calciomercato con Giacomo Raspadori che avrebbe accettato l'offerta del Napoli per il trasferimento in maglia azzurra. Arriva ulteriori dettagli dell'affare.

Napoli: offerta per Raspadori, ha accettato

Come confermato già in questi giorni, Giacomo Raspadori vuole giocare nel Napoli. L'attaccante del Sassuolo, tra i calciatori più 'sottopagati' della Serie A, avrebbe dato il suo assenso per un trasferimento in maglia azzurra.

Secondo quanto riferito da Radio Marte, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe puntato con decisione il giovane talento italiano, al quale assicurerebbe il triplo dell'ingaggio oggi percepito in Emilia Romagna. Infatti, dagli attuali 700 mila euro netti l'anno, per Raspadori a Napoli sarebbe pronto un contratto da oltre 2 milioni di euro netti a stagione.