Radio Marte - Oggi possibile incontro De Laurentiis-Conte, lo avrebbe chiamato anche dopo Napoli-Lazio

Antonio Conte Napoli, arrivano le ultimissime notizie da Radio Marte riguardo l'incontro tra il club azzurro con il presidente De Laurentiis e quello che può essere il nuovo allenatore Antonio Conte.

Antonio Conte

Calciomercato Napoli: incontro Conte De Laurentiis

Napoli - Rudi Garcia è a Castelvolturno, De Laurentiis a Roma per parlare con Conte. E' questo lo scenario che si sta sviluppando in queste ore secondo Radio Marte. Il presidente del Napoli ha già compiuto la sua scelta: via il tecnico francese (se possibile con risoluzione) e panchina ad Antonio Conte, stuzzicato dall'idea, felice di sposare il progetto Napoli.

L'accordo con l'ex tecnico del Tottenham deve però essere ancora trovato e oggi potrebbe esserci un incontro tra De Laurentiis e Conte. Indiscrezioni forti rivelano che De Laurentiis lo avrebbe chiamato, per un sondaggio di massima, già dopo la sconfitta con la Lazio del Napoli di Garcia. A testimonianza della stima che il presidente azzurro ha sempre avuto per l'allenatore leccese.